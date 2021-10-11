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11 октября 2021, 15:44 6

Правоохранители пришли с обысками в еще один департамент КГГА: вручают подозрения

11 октября 2021, 15:44 6
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Прокуратура Киева
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В департаменте молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации проходят обыски. Одновременно ряд чиновников получает подозрения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчиняется департаменту молодежи и спорта КГГА, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона, фактически оказаны по завышенным ценам и не в полном объеме. Действия чиновников нанесли ущерб территориальной общине на сумму более 700 тысяч гривен.

"Во время обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом. Они будут отправлены на экспертизу", - отмечается в сообщении

В ходе обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины. Также планируется вручение подозрения представителю подрядной организации.

Напомним, что в сентябре прокуратура провела обыск в департаменте здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных

обыск подозрение прокуратура КГГА госзаказ

 
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