Киевские ярмарки будут работать по новым правилам

Новые правила работы ярмарок в Киеве ввели, чтобы нивелировать коррупционные риски. Отвечать за их проведение в столице будет одно коммунальное предприятие

Первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба и председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын инициировали изменения в работе столичных ярмарок. Отныне все договоры между предпринимателями и киевской администрацией будут подписаны напрямую, без посредников.

Ранее вопросами организации выездных ярмарок занимались сразу четыре коммунальные предприятия. Часто свое право на проведение и все организационные вопросы они передавали посредникам, что и заключали договора с предпринимателями. По словам городских властей, это способствовало финансовым потерям и могло нести коррупционные риски. Отныне отвечать за организацию таких мероприятий будет коммунальное предприятие "Киевская наследие".

"Коррупцию в Киеве нужно в корне уничтожать. Все ярмарки должны проводиться при прямой коммуникации с городскими властями, без посредников. Тогда можно говорить о контроле и качестве предоставления услуг. От этого решения выиграют все - и предприниматели, ведь предпочтение отдается производителям, и потребители, что получат качественную продукцию по более низким ценам. А городской бюджет наполняется от уплаты налогов", - утверждает председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Решение о передаче организации ярмарочных мероприятий в 9 районах города уже показало результаты. Город отчитывается о значительно меньших расходах на оплату труда, увеличение дохода от организации мероприятий, акцентируется внимание на своевременной уборке мусора после проведения ярмарок и качественной работе мобильных уборных. Кроме того, сейчас в разработке внедрения единого архетипа торговых палаток для всех участников, чтобы они одинаково и эстетично выглядели в городе. Городская власть гарантирует соблюдение всех карантинных норм и постоянный контроль со стороны Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.