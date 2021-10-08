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08 октября 2021, 17:58 38

В столице у маршрутки прямо во время движения отпали двери

08 октября 2021, 17:58 38
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В Киеве у маршрутки №509 прямо во время движения отпали двери

Как пишет RegioNews со ссылкой на Тelegram-паблик "Киев Сейчас", водитель остановил автобус с пассажирами, чтобы люди могли выйти.

"За двери, отпавшие у автобуса №509, перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также на перевозчика составили шесть протоколов за нарушение правил перевозок", - говорится в заметке.

Напомним, недавно в Полтаве у маршрутки во время движения отпали два колеса, одно влетело в остановку.

Киев транспорт маршрутки

 
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