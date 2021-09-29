Мэр Днепра Филатов призвал правительство к общей ответственности за тарифы

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Правительство Украины должно вместе с органами местного самоуправления нести солидарную ответственность за возможное повышение тарифов на тепло и горячую воду в осенне-зимний период 2021/2022 из-за резкого подорожания энергоносителей, считает мэр Днепра

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Либо будете с местным самоуправлением партнерами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифов, либо будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится, - написал он.

В комментариях к записи он отметил, что правительство не выполняет свои обязательства по погашению задолженности ТКЭ в размере 30 млрд грн, возникшей в предыдущие периоды вследствие разницы в тарифах.

Возмущение Филатова вызвал опубликовать в Facebook министра Кабинета Министров Олега Немчинова, в котором тот отметил: за формирование тарифов отвечает исключительно местная власть, а сверхвысокие тарифы - "это свидетельство несостоятельности на местах".

Как сообщалось, Шмыгаль уверяет, что в отопительный сезон "тарифы будут оставаться стабильными".

Между тем в Кривом Роге назвали возможный новый тариф на отопление.