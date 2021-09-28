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28 сентября 2021, 15:49 365

Тарифы на отопление для населения не должны повышаться - Минрегион

28 сентября 2021, 15:49 365
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из открытых источников
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Подготовка к отопительному сезону идет по плану, а тарифы на тепло для населения должны остаться на прошлогоднем уровне

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр развития общин Алексей Чернышов.

По его словам, сейчас более 90% сетей и предприятий готовы к отопительному сезону.

"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас", - подчеркнул он.

Говоря о стоимости отопления для населения, Алексей Чернышев отметил, что "тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем".

Напомним, что исполнительный комитет Черкасского городского совета на заседании 28 сентября решил повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей.

До этого о повышении тарифов на отопление заявили, среди прочего в Киеве. Зато в Винницкой области тарифы на тепло для населения не изменили, однако повысили их для бюджетных организаций.

газ тарифы Минрегион отопительный сезон

 
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