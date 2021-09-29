Мэр Черкас оставил стоимость отопления на нынешнем уровне, однако не исключил повышение тарифа

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о поднятии тарифа на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго" и, среди прочего, для населения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Черкасского городского совета.

В то же время он отметил необходимость решить вопрос о стоимости газа для теплокоммунэнерго, иначе тарифы на тепло придется повысить.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который будет проходить в этот четверг под председательством Президента Украины. Надеюсь, что при его содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне",- сказал Бондаренко.

28 сентября исполком Черкасского городского совета принял решение о повышении тарифов на тепло. Для потребителей тепла цена должна была быть выше в среднем на 200 гривен за месяц. Исполком объяснял свою позицию подорожанием газа и воды.