В Украине хотят ввести новую схему расчетов за газ
Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, согласно которым планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления
Как пишет RegioNews, об этом говорится в постановлении от 27 сентября 2021 г. №1011, обнародованной на Правительственном портале.
Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".
Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона.