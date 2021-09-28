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28 сентября 2021, 11:46 2194

В Украине хотят ввести новую схему расчетов за газ

28 сентября 2021, 11:46 2194
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Фото: Рixabay
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Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, согласно которым планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления

Как пишет RegioNews, об этом говорится в постановлении от 27 сентября 2021 г. №1011, обнародованной на Правительственном портале.

Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".

Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона.

Кабмин

 
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