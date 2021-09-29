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29 сентября 2021, 12:08 71

В Кривом Роге назвали возможный новый тариф на отопление

29 сентября 2021, 12:08 71
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из открытых источников
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На сессии горсовета Кривого Рога директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карый рассказал о возможном новом тарифе на теплоснабжение

По его словам, предприятия теплоснабжения уже заключили договоры на поставку газа для обеспечения отопительного сезона, сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр

Говоря о стоимости отопления, чинонвик отметил, что коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" и государственного предприятия "Криворожтеплоцентраль" заложили прогнозные показатели тарифа на услуги теплоснабжения на уровне 5,46 тыс. гривен за гигакалорию. Он пояснил, что газ был приобретен по цене 24 + тыс. гривен за кубический метр.

Напомним, что исполком Черкасского горсовета решил повысить стоимость отопления в городе на 200 гривен. Однако мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пока не подписал это решение, однако не исключил пересмотр тарифа.

газ отопление мер Кривой Рог отопительный сезон

 
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