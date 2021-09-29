В Кривом Роге назвали возможный новый тариф на отопление

из открытых источников

На сессии горсовета Кривого Рога директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карый рассказал о возможном новом тарифе на теплоснабжение

По его словам, предприятия теплоснабжения уже заключили договоры на поставку газа для обеспечения отопительного сезона, сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр

Говоря о стоимости отопления, чинонвик отметил, что коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" и государственного предприятия "Криворожтеплоцентраль" заложили прогнозные показатели тарифа на услуги теплоснабжения на уровне 5,46 тыс. гривен за гигакалорию. Он пояснил, что газ был приобретен по цене 24 + тыс. гривен за кубический метр.

Напомним, что исполком Черкасского горсовета решил повысить стоимость отопления в городе на 200 гривен. Однако мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пока не подписал это решение, однако не исключил пересмотр тарифа.