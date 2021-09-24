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24 сентября 2021, 20:33 65

В Винницкой области не будут повышать стоимость отопления для населения

24 сентября 2021, 20:33 65
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из открытых источников
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Депутаты Винницкого областного совета решили оставить тариф на теплоснабжение для населения на уровне прошлогоднего

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета

"На очередной 12-й сессии областного совета 8-го созыва депутаты приняли тарифы на теплоснабжение для Винницаоблтеплоенерго, оставив тарифы для населения на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что на рассмотрение сессии был вынесен проект решения Винницкой облгосадминистрации, которым предлагалось повысить тариф для населения более чем на 50% в период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года.

Этим проектом решения предусматривалось, что с октября население должно платить 2899,5 грн за 1Гкал.

"Предлагаемые облгосадминистрацией тарифы были доработаны на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам строительства, коммунального имущества, транспорта и развития инфраструктуры. Депутаты внесли изменения и дополнили проект, а также приняли решение оставить тариф для бытовых потребителей на прошлогоднем уровне", - добавили в пресс-службе совета.

На рассмотрение сессии вынесли именно этот доработанный проект решения. Депутаты большинством голосов поддержали его и проголосовали за то, чтобы оставить для населения предыдущий тариф - 1914,43 грн за 1Гкал

При этом облсовет атвердила увеличение тарифа на 29% для бюджетных организаций, с октября он составит 2834,07 грн/Гкал (без ЦТП и ИТП) с НДС и 2899,19 грн/Гкал (с ЦТП без ИТП) с НДС.

Ожидается, что с 1 октября в Украине вырастут тарифы на отопление. В частности, в Киеве стоимость отопления для населения превысит 2000 гривен за гигакалорию.

тарифы тепло бюджет население Винницкая область

 
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