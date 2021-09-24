В Винницкой области не будут повышать стоимость отопления для населения
Депутаты Винницкого областного совета решили оставить тариф на теплоснабжение для населения на уровне прошлогоднего
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета
"На очередной 12-й сессии областного совета 8-го созыва депутаты приняли тарифы на теплоснабжение для Винницаоблтеплоенерго, оставив тарифы для населения на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.
В облсовете отметили, что на рассмотрение сессии был вынесен проект решения Винницкой облгосадминистрации, которым предлагалось повысить тариф для населения более чем на 50% в период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года.
Этим проектом решения предусматривалось, что с октября население должно платить 2899,5 грн за 1Гкал.
"Предлагаемые облгосадминистрацией тарифы были доработаны на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам строительства, коммунального имущества, транспорта и развития инфраструктуры. Депутаты внесли изменения и дополнили проект, а также приняли решение оставить тариф для бытовых потребителей на прошлогоднем уровне", - добавили в пресс-службе совета.
На рассмотрение сессии вынесли именно этот доработанный проект решения. Депутаты большинством голосов поддержали его и проголосовали за то, чтобы оставить для населения предыдущий тариф - 1914,43 грн за 1Гкал
При этом облсовет атвердила увеличение тарифа на 29% для бюджетных организаций, с октября он составит 2834,07 грн/Гкал (без ЦТП и ИТП) с НДС и 2899,19 грн/Гкал (с ЦТП без ИТП) с НДС.
Ожидается, что с 1 октября в Украине вырастут тарифы на отопление. В частности, в Киеве стоимость отопления для населения превысит 2000 гривен за гигакалорию.