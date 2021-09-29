Мер Дніпра Філатов закликав уряд до спільної відповідальності за тарифи

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Уряд України має разом із органами місцевого самоврядування нести солідарну відповідальність за можливе підвищення тарифів на тепло та гарячу воду в осінньо-зимовий період 2021/2022 через різке подорожчання енергоносіїв, вважає мер Дніпра

Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Або будете з місцевим самоврядуванням партнерами і солідарно відповідатимете перед народом за підвищення тарифів, або брехатимете, маніпулюватимете та перекладатимете відповідальність. І хорошим це вже точно не закінчиться, - написав він.

У коментарях до допису він зазначив, що уряд не виконує свої зобов'язання з погашення заборгованості ТКЕ у розмірі 30 млрд грн, що виникла в попередні періоди внаслідок різниці в тарифах.

Обурення Філатова викликав допис у Facebook міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, в якому той зазначив: за формування тарифів відповідає виключно місцева влада, а надвисокі тарифи - "це свідчення неспроможності на місцях".

Як повідомлялося, Шмигаль запевняє, що в опалювальний сезон "тарифи залишатимуться стабільними".

Тим часом у Кривому Розі назвали можливий новий тариф на опалення.