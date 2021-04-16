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16 апреля 2021, 18:02 32

Минцифры поборется с фальсификацией алкоголя электронной акцизной маркой

16 апреля 2021, 18:02 32
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Электронный акциз и электронную марку запустят уже осенью
Электронный акциз и электронную марку запустят уже осенью
Фото из открытых источников
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Минцифры планирует запустить электронную акцизную марку осенью, начнут с алкогольной продукции.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков написал в Facebook, передает RegioNews.

Уже осенью Минцифра вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку. Это существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушении. В рамках первого пилота — алкогольная продукция, — написал Борняков.

Он добавил, что это позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

Как сообщалось, 12 апреля на Львовщине разоблачили производство фальсифицированного алкоголя с "заработком" по 4 млн грн ежемесячно. Жители Львова и области "штамповали" по 2 тыс. бутылок фальсификата каждый день.

Ранее в Тернополе прикрыли три подпольных цеха, где изготавливали алкоголь. У злоумышленников нашли 3500 л спирта и 1500 л коньяка и водки.

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