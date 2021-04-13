На Буковине обнаружили контрабандных сигарет более чем на миллион гривен
Возле границы в Черновицкой области изъято контрафактных сигарет на 1,3 млн гривен.
Об этом сообщили в ГФС в Черновицкой области.
Сотрудники Главного управления ГФС в Черновицкой области совместно с работниками отдела пограничной службы Черновицкого погранотряда, на территории Путильского района, возле украинско-румынской границы, установили факт незаконной транспортировки табачных изделий известного торгового бренда без марки акцизного налога Украины, - говорится в сообщении.
Во время осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 29000 пачек табачных изделий, которые вероятно были предназначены для незаконного перемещения с территории Украины на территорию Румынии вне таможенного контроля.
Posted by ДФС у Чернівецькій області on Tuesday, April 13, 2021
Как сообщалось, против всех подсанкционных контрабандистов возбудили дела, - СБУ. Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.