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13 апреля 2021, 21:31 5

На Буковине обнаружили контрабандных сигарет более чем на миллион гривен

13 апреля 2021, 21:31 5
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Таможенники и пограничники изъяли 29 тыс. пачек табачных изделий
Таможенники и пограничники изъяли 29 тыс. пачек табачных изделий
Фото ГФС
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Возле границы в Черновицкой области изъято контрафактных сигарет на 1,3 млн гривен.

Об этом сообщили в ГФС в Черновицкой области.

Сотрудники Главного управления ГФС в Черновицкой области совместно с работниками отдела пограничной службы Черновицкого погранотряда, на территории Путильского района, возле украинско-румынской границы, установили факт незаконной транспортировки табачных изделий известного торгового бренда без марки акцизного налога Украины, - говорится в сообщении.

Во время осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 29000 пачек табачных изделий, которые вероятно были предназначены для незаконного перемещения с территории Украины на территорию Румынии вне таможенного контроля.

Как сообщалось, против всех подсанкционных контрабандистов возбудили дела, - СБУ. Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.

ГФС Буковина пограничники акциз контрабанда сигареты

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