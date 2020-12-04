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04 декабря 2020, 21:59 7

В Тернополе прикрыли три подпольных цеха, где изготавливали алкоголь

04 декабря 2020, 21:59 7
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У злоумышленников нашли 3500 л спирта и 1500 л коньяка и водки
У злоумышленников нашли 3500 л спирта и 1500 л коньяка и водки
Фото: Тернопольськой областной прокуратуры
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Тернопольские правоохранители прекратили деятельность 3 подпольных цехов, в которых изъяли подакцизные товары на 1,5 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Тернопольской областной прокуратуры.

В Тернополе прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые осуществляли изготовление, транспортировку с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта, на территории Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Во время проведения 29 обысков в 3 подпольных цехах обнаружено и изъято 3500 л спирта, 1500 л коньяка и водки с поддельными марками акцизного налога, более 5000 бутылок стеклянной тары для водочных и коньячных изделий, более 30 тыс. штук поддельных марок акцизного налога, 65 упаковок коньячных эссенций, промышленные фены, емкости для купажа, фурнитура для изготовления фальсификата и 1 автомобиль, которым продукция транспортировалась до торговых объектов. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота подакцизных товаров составляет свыше 1,5 млн грн.

Тернопільські правоохоронці припинили діяльність 3 підпільних цехів, у яких вилучили підакцизні товари на 1,5 млн...

Posted by Тернопільська обласна прокуратура on Friday, December 4, 2020

Во время досудебного следствия в уголовном производстве также проверяются каналы поставки спирта вышеупомянутым лицам предприятиями-производителями спирта как Тернопольской области, так и других областей.

Назначен ряд судебных экспертиз, после завершения которых будет принято решение относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили подпольную мастерскую, где изготавливали боеприпасы.

прокуратура алкоголь акциз Тернополь фальсификат
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