Министр цифровой трансформации задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты и торговую марку

Деньги супруги Федоровы хранят преимущественно в наличке

Деньги супруги Федоровы хранят преимущественно в наличке

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Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров за 2020 год получил 630,13 тыс. грн доходов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные декларации Федорова за 2020 год, обнародованной в реестре деклараций.

В частности, заработная плата Федорова на посту вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации составила 592,5 тыс. грн, дополнительное благо от компании "Проспектс Украина" – 37,6 тыс. грн, проценты – 63 грн.

Жена чиновника Анастасия указала почти 287 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 860 грн социальной помощи.

Кроме того, Федоров имеет 180 тыс. долл. наличных средств, а его жена – 350 тыс. грн.

На банковских счетах вице-премьер имеет 8,3 тыс. грн, 29 евро и 10 долларов. Его жена на банковских счетах имеет 881 грн.

В прошлом году жена Федорова потратила почти 10,5 тыс. евро на оплату перелета до Concorde Business Park 2 в Австрии.

Федоров имеет право пользования на жилой дом общей площадью 44,8 кв. м в Запорожской области и владеет квартирой общей площадью 74,5 кв. м в Киеве. Кроме того, чиновник имеет автомобиль Audi Q8 2019 года выпуска, его жена – автомобиль Audi A4 2016 года выпуска.

Вице-премьер является владельцем торговой марки CMMSTUDIO и имеет 50% в торговой марке NEXTEDO.

Как сообщалось, сегодня глава Минфина Марченко подал декларацию: чем владеет. Марченко получил 491 тыс. грн зарплаты в Минфине.