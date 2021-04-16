Мінцифри побореться з фальсифікацією алкоголю електронною акцизною маркою

Електронний акциз і електронну марку запустять уже восени

Електронний акциз і електронну марку запустять уже восени

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Про це заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков написав у Facebook, передає RegioNews.

Вже восени Мінцифра разом з Державною податковою службою запустять електронний акциз та електронну марку. Це суттєво спростить процес замовлення, обліку та сплати марок для виробників та експортерів. Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн та миттєво повідомити про порушення. У рамках першого пілоту — алкогольна продукція, — написав Борняков.

Він додав, що це дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

Як повідомлялося, 12 квітня на Львівщині викрито виробництво фальсифікованого алкоголю з "заробітком" по 4 млн грн щомісяця. Мешканці Львова та області "штампували" по 2 тис. пляшок фальсифікату щодня.

Раніше в Тернополі прикрили три підпільні цехи, де виготовляли алкоголь. У зловмисників знайшли 3500 л спирту і 1500 л коньяку і горілки.