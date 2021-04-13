В Киеве разоблачили схему заработка на умерших от коронавируса

Врачи требовали взятки от родственников умерших за ускорение вскрытия и за выдачу тел

Врачи требовали взятки от родственников умерших за ускорение вскрытия и за выдачу тел

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали руководителя патологоанатомического отделения и врача одной из больниц, которые занимались вымогательством денег при выдаче тела умершей от коронавируса.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, работники больницы организовали схему систематического вымогательства от родственников умерших деньги за ускорение проведения вскрытий тел, хранение их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению.

Однако услуги, за которые работники больницы требовали деньги, согласно нормативно-правовым актам Министерства здравоохранения, предоставляются бесплатно.

Сегодня, 13 апреля, заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома задержали во время получения ими очередной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины... Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности", - рассказали в полиции.

Правоохранители не называют больничное учреждение, где работают задержанные. По данным СМИ, речь идет о Киевской городской клинической больнице №8.

Напомним, в Одесской области разоблачили на взяточничестве начальника одного из отделений Минобороны.