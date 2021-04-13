На Львовщине будут судить директора лесного предприятия: нанес убытков на 24 млн

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

Фото: из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за чего государству нанесен ущерб в более 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews. Установлено, что директор государственного лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах субъекта хозяйствования с целью добычи полезных ископаемых. В результате таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,3 га и осуществлена добыча на них песка. Таким образом государству нанесен более 24 млн грн убытков", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

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