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13 апреля 2021, 11:16 198

На Львовщине будут судить директора лесного предприятия: нанес убытков на 24 млн

13 апреля 2021, 11:16 198
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Фото: из открытых источников
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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за чего государству нанесен ущерб в более 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Установлено, что директор государственного лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах субъекта хозяйствования с целью добычи полезных ископаемых.

В результате таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,3 га и осуществлена добыча на них песка. Таким образом государству нанесен более 24 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

лес прокуратура деньги коррупция предприятие

 
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