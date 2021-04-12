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12 апреля 2021, 20:30 60

НАБУ закончило расследование похищения 30 миллионов гривен на строительстве "Охматдета"

12 апреля 2021, 20:30 60
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Расследование по делу продолжалось с сентября 2017 года
Расследование по делу продолжалось с сентября 2017 года
Фото из открытых источников
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Детективы Национального бюро завершили досудебное расследование в деле о причинении 30 млн грн ущерба государству при строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили двум подозреваемым в нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" о завершении досудебного расследования. 9 апреля 2021 года им открыто материалы уголовного производства для ознакомления, — сообщили в НАБУ.

В частности, по этому делу предъявлены подозрения бывшему директору государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд" и руководителю частного предприятия-генподрядчика.

Кроме того, сейчас в розыск объявлен третий подозреваемый.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом же деле никакого снабжения не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которого превышает 30 млн грн, — пояснили в ведомстве.

Расследование по делу продолжалось с сентября 2017 года.

Как сообщалось, Зеленский требует полноценно запустить "Охматдет". Он стремится в этом году полноценно запустить новый корпус больницы.

НАБУ следствие ущерб подозрение Охматдет

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