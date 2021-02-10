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10 февраля 2021, 12:39 1251

В НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac

10 февраля 2021, 12:39 1251
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Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является самой высокой ценой в мире
Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является самой высокой ценой в мире
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по заявлению Совета общественного контроля НАБУ, который попросил проверить детали контракта на поставку китайской вакцины от коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте СОК.

Так, СОК просит НАБУ проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

"Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире", - говорится на сайте СОК.

Предварительная квалификация дела - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Минздрав не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" и планирует передать госпредприятию все централизованные закупки.

НАБУ вакцина медицина Минздрав цена Уголовная ответственность

 
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