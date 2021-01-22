В Минздраве хотят наказать руководителя ГП "Медицинские закупки": составили две жалобы

В госпредприятии убеждены, что мотив таких действий заключается в "создании давления на закупочное агентство"

В госпредприятии убеждены, что мотив таких действий заключается в "создании давления на закупочное агентство"

Фото: из открытых источников

Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Украины составил две жалобы на генерального директора ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова и просит привлечь его к ответственности.

Как передает RegioNews, об этом сообщили ГП "Медзакупки" в комментарии "Украинской правде".

Генеральный директор ГП "Медзакупки Украины" Арсен Жумадилов предоставил информацию относительно двух служебных записок, которые были подготовлены финансово-экономическим департаментом Министерства здравоохранения Украины. "В служебных записках говорится о якобы грубых нарушениях генеральным директором своего контракта и предлагается привлечь его к дисциплинарной ответственности".

Одна записка касается процедуры закупки медицинского препарата. А другая - трех судебных исков ГП "Медицинские закупки" к Антимонопольному комитету относительно открытых торгов на закупку ангиографов", - сообщает издание.

В "Медзакупках" заявили, что данные, изложенные в служебных записках, являются безосновательными оценочными суждениями, и что работники МОЗ неправильно толкуют нормы закона.

Мотив таких действий МОЗ заключается в создании давления на закупочное агентство и персонально на ее генерального директора", - убеждены в ГП.

Там также отметили, что "необоснованные и предвзятые действия МОЗ по отношению к ГП могут нанести вред репутации закупочной институции и привести к потере тех достижений, которых удалось достичь в 2020 году".

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Минздрав не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" и планирует передать госпредприятию все централизованные закупки.