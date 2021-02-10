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10 февраля 2021, 22:01 516

Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин

10 февраля 2021, 22:01 516
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Министр выразил готовность содействовать расследованию НАБУ
Министр выразил готовность содействовать расследованию НАБУ
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав ведет прозрачную политику по закупке вакцин от коронавируса.

Об этом Максим Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Таким образом министр прокомментировал информацию, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно закупки вакцин через посредника.

Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них надо спрашивать. Я могу лишь сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно – непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть бешеный спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем, - сказал министр.

Он отметил, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, – там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей, - пояснил Степанов.

На уточняющий вопрос, является ли он фигурантом дела НАБУ, глава Минздрава ответил:

Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительного органа к нам относительно каких-либо документов – все документы будут предоставлены мгновенно.

Как сообщалось, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

НАБУ вакцина расследование Минздрав Максим Степанов

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