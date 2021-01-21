Конфликта с ГП "Медзакупки" у Минздрава нет - Степанов

Министр планирует произвести реорганизацию и наполнить "Медзакупки" новыми функциями

Министр планирует произвести реорганизацию и наполнить "Медзакупки" новыми функциями

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Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Минздрав не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" и планирует передать госпредприятию все централизованные закупки.

Как передает RegioNews, об этом министр сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что цель Минздрава - чтобы к госпредприятию перешли все проводимые министерством централизованные закупки, в том числе те, которые сейчас проводятся через международные организации.

Степанов отметил, что, получив статус центральной закупочной организации, ГП "Медзакупки" должно стать площадкой, через которую свои закупки могут осуществлять отдельные лечебные учреждения различных форм собственности.

Чтобы "Медзакупки" превратилось в полноценную организацию, мы планируем присоединить к нему ряд предприятий, которые находятся в системе Минздрава, чтобы у них была своя логистика, свои склады. Моя позиция как министра, заключается в необходимости произвести реорганизацию, наполнить ГП "Медицинские закупки Украины" новыми функциями", - сказал он.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.