В Минздраве обвинили ДП "Медзакупки" в срыве приобретения жизненно важных препаратов

Речь идёт о потере почти 1 млрд грн

Речь идёт о потере почти 1 млрд грн

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения назвали многочисленные факты срывов закупок лекарственных средств, которые допустило госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом сообщила на брифинге заместитель главы министерства Светлана Шаталова, передаёт RegioNews.

Речь идет о потере почти 1 миллиарда гривен и оставлении тысяч украинцев без лекарств.

В то же время в Минздраве утверждают, что нашли решение, как компенсировать дефицит, возникший в результате "безответственной работы ГП".

Считаем, что ответственным за колоссальные потери в 949,7 млн грн является руководитель "Медицинских закупок "Арсен Жумадилов. В общем Минздрав признал работу ГП в 2020 году неэффективной... Из доведенных 483 позиций, которые предприятие должно было закупить, 108 не было осуществлено – то есть сорвано, – заявила она.

По словам Шаталовой, речь идет о потребности в 964 млн грн, на которые ГП должно закупить вакцины против коронавируса. Также о срыве приобретения жизненно важных препаратов, в частности, для людей, лечение болезней которых должно быть непрерывным – детской онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме указанных незакуплених позиций, предприятие не смогло вовремя осуществить финансовые операции по заключенным контрактам:

на 163,6 млн грн – по направлению антиретровирусная терапия, чем поставлено под угрозу непрерывность лечения 117 тысяч пациентов с ВИЧ;

на 105,5 млн грн – сердечно-сосудистые заболевания;

более 60 млн грн – взрослая онкология;

по направлениям детская онкология, рассеянный склероз, ДЦП, идиопатическая семейная дистония.

Но Минздраву удалось найти решение, как обеспечить украинцев необходимыми лекарствами, поэтому волноваться не нужно, – подчеркнула Шаталова.

По ее словам, средства будут привлечены со счетов международных организаций, которые остались в результате экономии по бюджетам предыдущих лет.

Как сообщалось ранее, глава "Медзакупок" заявил, что Степанов превысил полномочия и помешал Украине получить вакцину дешевле. Министр самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19.

Позже, 21 января Степанов заявил, что конфликта с ГП "Медзакупки" у Минздрава нет. Министр планирует произвести реорганизацию и наполнить "Медзакупки" новыми функциями.

Но уже на следующий день в Минздраве захотели наказать руководителя ГП "Медицинские закупки": составили две жалобы. В госпредприятии убеждены, что мотив таких действий заключается в "создании давления на закупочное агентство".

Вчера, 10 февраля, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является самой высокой ценой в мире.

Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин. Министр выразил готовность содействовать расследованию НАБУ.