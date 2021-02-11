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11 февраля 2021, 09:01 5

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев

11 февраля 2021, 09:01 5
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Наибольшее количество новых случаев - в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Наибольшее количество новых случаев - в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 10 февраля диагноз COVID-19 установили 5 039 людям, зафиксировано 124 летальных случая, госпитализировали 1784 больных, 6568 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5039 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 февраля. Среди заболевших - 277 детей и 281 медработник", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в городе Киев (335).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 258 094 лица;
  • выздоровели - 1 098 944 лица;
  • летальных исходов - 24 058;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 474 315.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 3409 человек.

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