Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
Наибольшее количество новых случаев - в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Наибольшее количество новых случаев - в Ивано-Франковской и Винницкой областях
В Украине за 10 февраля диагноз COVID-19 установили 5 039 людям, зафиксировано 124 летальных случая, госпитализировали 1784 больных, 6568 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5039 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 февраля. Среди заболевших - 277 детей и 281 медработник", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в городе Киев (335).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 258 094 лица;
- выздоровели - 1 098 944 лица;
- летальных исходов - 24 058;
- проведено ПЦР-тестов - 6 474 315.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 3409 человек.
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