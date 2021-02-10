Кабмин запретил российскую вакцину против коронавируса
Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину против коронавируса на территории Украины.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, опубликованном на Правительственном портале, передает RegioNews.
В постановлении отмечают, что регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, которые разработаны или изготовлены на территории России, запрещается.
...регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается, - говорится в постановлении.
Поставки и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.
Контроль в отношении этих вакцин для экстренного медицинского применения, их качества и поставки осуществляет ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".
Как сообщалось, 21 января депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19.