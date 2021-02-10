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10 февраля 2021, 21:12 7

Кабмин запретил российскую вакцину против коронавируса

10 февраля 2021, 21:12 7
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Постановлением КМУ утвержден Порядок государственной регистрации вакцин от COVID-19
Постановлением КМУ утвержден Порядок государственной регистрации вакцин от COVID-19
Фото из открытых источников
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Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину против коронавируса на территории Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, опубликованном на Правительственном портале, передает RegioNews.

В постановлении отмечают, что регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, которые разработаны или изготовлены на территории России, запрещается.

...регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается, - говорится в постановлении.

Поставки и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Контроль в отношении этих вакцин для экстренного медицинского применения, их качества и поставки осуществляет ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

Как сообщалось, 21 января депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19.

Впоследствии, 29 января Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" не будут регистрировать в Украине. Министр призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19.

8 февраля это подтвердил Президент, заявив, что российскую вакцину "Спутник V" Украина не будет закупать: подтверждений эффективности российской вакцины не существует.

Кабмин РФ вакцина COVID-19 Постановление

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