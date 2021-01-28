Шмыгаль видит будущие экономические расследования "без коррупции и "маски-шоу"
Премьер-министр Денис Шмигаль одобрительно отозвался о принятии Верховной радой закона о Бюро экономической безопасности.
Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Он заявил, что приветствует принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности и добавил, что это знаменательное событие и Украина делает очередной шаг в сторону Европы и цивилизованного мира.
Налоговая милиция отходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - написал Шмыгаль.
Напомним, сегодня Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.