Шмыгаль видит будущие экономические расследования "без коррупции и "маски-шоу"

Премьер отреагировал на принятие Радой закона о Бюро экономической безопасности

Премьер отреагировал на принятие Радой закона о Бюро экономической безопасности

Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль одобрительно отозвался о принятии Верховной радой закона о Бюро экономической безопасности.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Он заявил, что приветствует принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности и добавил, что это знаменательное событие и Украина делает очередной шаг в сторону Европы и цивилизованного мира.

Налоговая милиция отходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - написал Шмыгаль.

Напомним, сегодня Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.