Луцкий районный совет выступил против "тарифного геноцида" и требует отменить повышенные тарифы

Соответствующее решение приняли сегодня во время внеочередной сессии Луцкого райсовета

Соответствующее решение приняли сегодня во время внеочередной сессии Луцкого райсовета

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынь.иа.

В Обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно отмены повышенных тарифов депутаты Луцкого районного совета выразили протест против новых тарифов и требуют их отменить.

Мы, депутаты Луцкого районного совета, такие действия центральных органов власти считаем геноцидом Украинского народа и уничтожением отечественной экономики. Для начала необходимо ликвидировать коррумпированность, олигархическую зависимость, непрозрачность и неэффективность в энергетической отрасли Украины и провести действенные реформы, - говорится в обращении.

Депутаты Луцкого райсовета также требуют внести соответствующие изменения в государственный бюджет с требованием обеспечения полноценного финансирования жилищно-коммунальных субсидий для населения.

Ранее сообщалось, что 15 января областная и несколько местных советов Хмельнитчины приняли обращение относительно повышения тарифов.

В этот же день Херсонский горсовет потребовал от власти не повышать тарифы.

14 января Волыньрада обратилась к центральной власти относительно тарифов для населения, а городской совет Тернополя решила не поднимать тарифы на отопление.