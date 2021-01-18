Луцкий районный совет выступил против "тарифного геноцида" и требует отменить повышенные тарифы
Луцкий районный совет принял обращение к центральным органам власти относительно отмены повышенных тарифов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынь.иа.
В Обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно отмены повышенных тарифов депутаты Луцкого районного совета выразили протест против новых тарифов и требуют их отменить.
Мы, депутаты Луцкого районного совета, такие действия центральных органов власти считаем геноцидом Украинского народа и уничтожением отечественной экономики. Для начала необходимо ликвидировать коррумпированность, олигархическую зависимость, непрозрачность и неэффективность в энергетической отрасли Украины и провести действенные реформы, - говорится в обращении.
Депутаты Луцкого райсовета также требуют внести соответствующие изменения в государственный бюджет с требованием обеспечения полноценного финансирования жилищно-коммунальных субсидий для населения.
Ранее сообщалось, что 15 января областная и несколько местных советов Хмельнитчины приняли обращение относительно повышения тарифов.
В этот же день Херсонский горсовет потребовал от власти не повышать тарифы.
14 января Волыньрада обратилась к центральной власти относительно тарифов для населения, а городской совет Тернополя решила не поднимать тарифы на отопление.