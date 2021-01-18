18:20  18 января
Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18:15  18 января
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 15:51 40

Луцкий районный совет выступил против "тарифного геноцида" и требует отменить повышенные тарифы

18 января 2021, 15:51 40
Читайте також українською мовою
Соответствующее решение приняли сегодня во время внеочередной сессии Луцкого райсовета
Соответствующее решение приняли сегодня во время внеочередной сессии Луцкого райсовета
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Луцкий районный совет принял обращение к центральным органам власти относительно отмены повышенных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынь.иа.

В Обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины относительно отмены повышенных тарифов депутаты Луцкого районного совета выразили протест против новых тарифов и требуют их отменить.

Мы, депутаты Луцкого районного совета, такие действия центральных органов власти считаем геноцидом Украинского народа и уничтожением отечественной экономики. Для начала необходимо ликвидировать коррумпированность, олигархическую зависимость, непрозрачность и неэффективность в энергетической отрасли Украины и провести действенные реформы, - говорится в обращении.

Депутаты Луцкого райсовета также требуют внести соответствующие изменения в государственный бюджет с требованием обеспечения полноценного финансирования жилищно-коммунальных субсидий для населения.

Ранее сообщалось, что 15 января областная и несколько местных советов Хмельнитчины приняли обращение относительно повышения тарифов.

В этот же день Херсонский горсовет потребовал от власти не повышать тарифы.

14 января Волыньрада обратилась к центральной власти относительно тарифов для населения, а городской совет Тернополя решила не поднимать тарифы на отопление.

тарифы обращение райсовет Луцк Кабмин
Во Львове возле стен ОГА устроили "тарифный протест": требовали снизить цены
18 января 2021, 15:16
Локдаун в Украине: власти отчитались, сколько заведений были закрыты
18 января 2021, 15:11
Субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме, - Шмыгаль
18 января 2021, 14:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »