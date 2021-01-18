Субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме, - Шмыгаль
В среднем это 1600 грн
В среднем это 1600 грн
Премьер-министр заверил, что субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме.
Об этом во время внеочередного заседания правительства сегодня заявил премьер Денис Шмигаль, передает RegioNews.
Премьер-министр сообщил, что сейчас средняя субсидия составляет свыше 1 600 грн, и ее получают 3 млн домохозяйств.
Средняя субсидия сейчас уже более 1 600 грн, и получают их 3 млн домохозяйств. Поэтому субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме, - заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" рассказали, когда украинцам начнут выдавать субсидию по электроотоплению. Размер субсидии составит около 1 тысячи гривен.
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