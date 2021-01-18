Субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме, - Шмыгаль

В среднем это 1600 грн

В среднем это 1600 грн

Фото из открытых источников

Премьер-министр заверил, что субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме.

Об этом во время внеочередного заседания правительства сегодня заявил премьер Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Премьер-министр сообщил, что сейчас средняя субсидия составляет свыше 1 600 грн, и ее получают 3 млн домохозяйств.

Средняя субсидия сейчас уже более 1 600 грн, и получают их 3 млн домохозяйств. Поэтому субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме, - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" рассказали, когда украинцам начнут выдавать субсидию по электроотоплению. Размер субсидии составит около 1 тысячи гривен.