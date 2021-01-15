Областной и несколько местных советов Хмельнитчины приняли обращение относительно повышения тарифов

Повышение тарифов в условиях длительного карантина депутаты назвали давлением на граждан и нарушением их прав

Повышение тарифов в условиях длительного карантина депутаты назвали давлением на граждан и нарушением их прав

Фото с Facebook-страницы Хмельницкого облсовета

Депутаты Хмельницкого областного совета сегодня приняли обращение к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины относительно повышения тарифов на электроэнергию и природный газ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ye.ua.

Депутаты Хмельницкого областного совета сегодня, 15 января приняли обращение к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины относительно повышения тарифов на электроэнергию и природный газ. В обращении говорится о том, что в условиях длительного карантина и роста безработицы, инфляции и падения экономики повышение стоимости газа, его транспортировки, одновременное прекращение скидок на электроэнергию для уязвимых категорий населения, воспринимается как оказание давления на граждан и нарушения их прав.

За обращение проголосовали 48 из 51 присутствующих депутатов.

Отдельное беспокойство возникает из-за прекращения действия скидок на тарифы для населения , которое проживает в жилых домах и пользуется электроотоплением; для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа; населению, которое проживает в 30-ти километровой зоне АЭС; льготного тарифа на первых 100 кВт электрической энергии. Это решение может больно ударить по самым незащищенным слоям населения, - говорится в обращении.

Депутаты требуют от руководства государства, в пределах своих полномочий, принять меры для отмены резкого повышения тарифов; приведения тарифов на услуги распределения природного газа к единому значению для всех граждан страны; обнародования структуры тарифа по стоимости природного газа бытовым потребителям и структуры расчета тарифа за услуги транспортировки газа при каждой ее смене и т. п.



Кроме того, после обсуждения в комиссиях, депутаты добавили требования немедленно увеличить расходы на субсидии до уровня прошлого года - 71 миллиард гривен; принять соответствующие изменения в бюджет на ближайшем пленарном заседании ВРУ; обеспечить компенсацию городам-спутникам АЭС, из-за отмененной 30% скидки на электроэнергию, в виде специальных субвенций для развития территорий.

Такие же обращения приняла Хмельницкий районный совет, городские советы Красилова, Хмельницкого, Славуты, Нетешина, Шепетовки, Дунаевец.

Ранее сообщалось, что вчера Хмельницкий горсовет просила власти снизить тарифы и отменить локдаун.

А депутаты Каменец-Подольского горсовета приняли "тарифное" обращение еще 12 января. Они также изучают возможность возвращения в коммунальную собственность газораспределительных сетей, которые пролегают по территории города.