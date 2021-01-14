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14 января 2021, 19:34 35

Горсовет Тернополя решил не поднимать тарифы на отопление

14 января 2021, 19:34 35
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Мэр города говорит, что благодаря модернизации котельных повышать тарифы в городе нет необходимости
Мэр города говорит, что благодаря модернизации котельных повышать тарифы в городе нет необходимости
Фото: flickr
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Тернопольский городской совет дал поручение коммунальному предприятию "Тернопольгортеплокоммунэнерго" не поднимать тариф на отопление для населения в городе.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, исполнительный комитет поддержал соответствующее поручение, и теперь предприятие разработает план мероприятий по недопущению роста цен на коммунальные услуги для населения в январе 2021 года.

Уже более чем год мы делали перерасчет тернополянам стоимости оплаты за тепло. То есть, есть базовая плата за тепло, мы постоянно пересчитывали, уменьшали ежемесячно от 10 до 25% платы", - заявил Надал.

Он добавил, что благодаря проведению масштабных мероприятий по модернизации котельных и теплосетей, городской власти удалось сэкономить более 40% электроэнергии и более 20% потребления газа.

Напомним, в Харькове отказались поднимать цены на тепло и горячую воду. Тарифы для харьковчан до конца отопительного сезона повышаться не будут.

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