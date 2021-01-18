Луцька районна рада виступила проти "тарифного геноциду" і вимагає відмінити підвищені тарифи

Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час позачергової сесії Луцької райради

Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час позачергової сесії Луцької райради

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинь.ua.

У Зверненні до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо скасування підвищених тарифів депутати Луцької районної ради висловили протест проти нових тарифів і вимагають їх скасувати.

Ми, депутати Луцької районної ради, такі дії центральних органів влади вважаємо геноцидом Українського народу та знищенням вітчизняної економіки. Для початку необхідно ліквідувати корумпованість, олігархічну залежність, непрозорість та неефективність у енергетичній галузі України та провести дієві реформи, - йдеться у зверненні.

Депутати Луцької райради також вимагають внести відповідні зміни до дежавного бюджету з вимогою забезпечення повноцінного фінансування житлово-комунальних субсидій для населення.

Раніше повідомлялося, що 15 січня обласна та декілька місцевих рад Хмельниччини прийняли звернення щодо підвищення тарифів.

Цього ж дня Херсонська міськрада вимагала від влади не підвищувати тарифи.

14 січня Волиньрада звернулася до центральної влади щодо тарифів для населення, а міська рада Тернополя вирішила не піднімати тарифи на опалення.