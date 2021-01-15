Херсонский горсовет требует от власти не повышать тарифы

Депутаты считают недопустимым повышение тарифов в условиях экономического кризиса

Депутаты считают недопустимым повышение тарифов в условиях экономического кризиса

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В Херсоне депутаты городского совета во время внеочередной сессии поддержали обращение к президенту и премьер-министру о недопустимости повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Депутаты городского совета выразили протест против роста в 2021 году тарифов для населения.

Они напомнили об обещании властей при введении карантина, что до его окончания тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут.

Вопрос изменения тарифов для населения можно рассматривать только после выхода нашего государства из кризиса, восстановления в полном объеме работы всех отраслей экономики, стабильной ситуации на рынке труда, роста уровня доходов и жизни граждан", - говорится в тексте обращения.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, почему "тарифную сессию" созывают аж на 21 января.

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