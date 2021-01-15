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15 января 2021, 14:39 176

Херсонский горсовет требует от власти не повышать тарифы

15 января 2021, 14:39 176
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Депутаты считают недопустимым повышение тарифов в условиях экономического кризиса
Депутаты считают недопустимым повышение тарифов в условиях экономического кризиса
Фото: из открытых источников
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В Херсоне депутаты городского совета во время внеочередной сессии поддержали обращение к президенту и премьер-министру о недопустимости повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Депутаты городского совета выразили протест против роста в 2021 году тарифов для населения.

Они напомнили об обещании властей при введении карантина, что до его окончания тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут.

Вопрос изменения тарифов для населения можно рассматривать только после выхода нашего государства из кризиса, восстановления в полном объеме работы всех отраслей экономики, стабильной ситуации на рынке труда, роста уровня доходов и жизни граждан", - говорится в тексте обращения.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, почему "тарифную сессию" созывают аж на 21 января.

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