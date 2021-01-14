Волыньрада обратилась к центральной власти относительно тарифов для населения

За обращение с требованием отменить повышение тарифов проголосовали 54 депутата

За обращение с требованием отменить повышение тарифов проголосовали 54 депутата

Фото из открытых источников

Депутаты Волынского облсовета, обсуждая проект обращения к центральной власти, не стеснялись в выражениях и называли ситуацию с тарифами «заговором олигархов и центральной власти» и «шулерством».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Волынского облсовета.

Депутаты Волынского облсовета сегодня приняли обращение к центральным органам власти с протестом против повышения тарифов для населения и требованием его отменить.

Во время обсуждения проекта обращения депутаты вносили предложения к тексту и выражали свое отношение к ситуации.

В частности, депутат Александр Пирожик считает, что нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как сговор олигархов и центральной власти.

Это - "шулерство", грабеж людей. Правительство действует по принципу "кнута и пряника". Сначала - "кнута", потому что Шмыгаль обратился к СБУ о том, что люди, которые прибегли к протестам, нарушают карантин. А потом Президент предложил снизить тарифы на 30%... Но шулерство заключается в том, что январских платежек никто не отменял. Снижение тарифов будет только с февраля, а потом может быть опять повышение. Так будет продолжаться до тех пор, пока за всем этим стоят интересы олигархов, которые имеют конкретные фамилии", - сказал депутат.

Председатель облсовета Григорий Недопад назвал решение о принятии обращения "первым совместным шагом к защите волынян от "тарифного геноцида".

Вчера Президент Украины "с легкостью" заявил о снижении тарифов на 30%. А это лишь подтверждает – их поднятие не было критически необходимым! Более того, в январе новых "драконовских" тарифов никто не отменил, частичное снижение украинцы смогут увидеть только в февральских платежках. Обещания о снижении не касаются платы за транспортировку и ряда других повышений! Еще один риск обещанного снижения тарифов – в соответствии с действующим законодательством государство не может осуществлять ручное регулирование цен на газ. Любая газодобывающая компания может подать в суд и требовать отмены постановления, - сказал Недопад.

За решение в целом проголосовало 54 депутата.

Ранее сообщалось, что министр финансов Марченко подтвердил: в МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения.