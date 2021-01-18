Во Львове возле стен ОГА устроили "тарифный протест": требовали снизить цены

Протестующие готовы выходить на улицы в морозную погоду, чтобы привлечь внимание властей

Протестующие готовы выходить на улицы в морозную погоду, чтобы привлечь внимание властей

Фото: 4studio

Во Львове сегодня, 18 января, у стен областной администрации пикетировали около полсотни людей, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги и передачу газовых и электросетей в коммунальную собственность.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 4studio.

Мы требуем от ЛОГА, - это инициатива, чтобы газотранспортные и электросети передали на баланс областного совета, в новосозданные коммунальные предприятия. Следует установить урегулирования с добычей и транспортировкой в регионе и уже на основе этого снижать цену", - заявил львовский активист Иван Спринський.

Его поддержали и другие участники акции, люди готовы выходить на улицы в морозную погоду, чтобы привлечь внимание властей к несвоевременности поднятия тарифов для населения.

Ранее сообщалось, что вслед за жителями Полтавской и Харьковской области во Львове активисты устроили акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.