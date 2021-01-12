В Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения
В Запорожской области жители Вольнянского района перекрыли трассу М-18 Харьков - Симферополь с требованием остановить строительство каолинового карьера.
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Известно, что более ста человек ходят по пешеходному переходу и блокируют движение автомобилей, на трассе образовался затор.
Организаторы митинга заявляют, что строительство незаконно, и разработка каолинового карьера может навредить их здоровью и экологии.
Они собирают подписи под обращением, которое планируют передать главе ОГА.
Немало водителей, которые стали заложниками митингующих, ссорятся и пытаются штурмом проехать мимо людей. Активисты пропускают только автомобили с детьми, военных и медиков", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Запорожье задержали на взятке одного из руководителей военной прокуратуры.