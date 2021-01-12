11:34  12 января
Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19
14:17  12 января
В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший
11:45  12 января
В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают жилищную субсидию
UA | RU
UA | RU
12 января 2021, 13:22 13

В Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения

12 января 2021, 13:22 13
Читайте також українською мовою
Местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера
Местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера
Фото: ukrinform
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области жители Вольнянского района перекрыли трассу М-18 Харьков - Симферополь с требованием остановить строительство каолинового карьера.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Известно, что более ста человек ходят по пешеходному переходу и блокируют движение автомобилей, на трассе образовался затор.

Организаторы митинга заявляют, что строительство незаконно, и разработка каолинового карьера может навредить их здоровью и экологии.

Они собирают подписи под обращением, которое планируют передать главе ОГА.

Немало водителей, которые стали заложниками митингующих, ссорятся и пытаются штурмом проехать мимо людей. Активисты пропускают только автомобили с детьми, военных и медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье задержали на взятке одного из руководителей военной прокуратуры.

Запорожская область протест митинг дороги полиция
В Черновцах протестуют против локдауна и повышения тарифов
12 января 2021, 12:48
На Херсонщине разоблачили во взяточничестве руководителя одного из теруправления водных ресурсов
12 января 2021, 11:51
В Полтаве задержали "активиста" Сикалова: подозревают в мошенничестве и подделке документов
12 января 2021, 09:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Дело не в ЖКХ. Кто стоит за раскачиванием "тарифного майдана" в Полтаве
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черновицкий облсовет
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »