В Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения

Местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера

Местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера

Фото: ukrinform

В Запорожской области жители Вольнянского района перекрыли трассу М-18 Харьков - Симферополь с требованием остановить строительство каолинового карьера.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Известно, что более ста человек ходят по пешеходному переходу и блокируют движение автомобилей, на трассе образовался затор.

Организаторы митинга заявляют, что строительство незаконно, и разработка каолинового карьера может навредить их здоровью и экологии.

Они собирают подписи под обращением, которое планируют передать главе ОГА.

Немало водителей, которые стали заложниками митингующих, ссорятся и пытаются штурмом проехать мимо людей. Активисты пропускают только автомобили с детьми, военных и медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье задержали на взятке одного из руководителей военной прокуратуры.