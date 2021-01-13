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13 января 2021, 16:59 687

На Полтавщине протестующие против роста тарифов прогнали со своего митинга депутата от ОПЗЖ Киву

13 января 2021, 16:59 687
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На акции в Лубнах активисты прогоняли Киву, но он все же завершил свою речь
На акции в Лубнах активисты прогоняли Киву, но он все же завершил свою речь
Фото: скриншот видео телеканала "Лубны"
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В г. Лубны, что в Полтавской области, местные жители прогнали депутата от ОПЗЖ Илью Киву и его соратников, которые приехали на акцию протеста против роста тарифов в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вголос.

В Лубнах местные жители образовали "Штаб по координации протестов и борьбы с тарифным геноцидом”. На его открытие приехали депутаты от ОПЗЖ, что крайне не понравилось местным активистам.

Люди откровенно заговорили о том, что скандальный Кива пытается присвоить себе их заслуги. Также активисты пытались Киву прогнать с акции протеста. Однако скандальный нардеп все же завершил свою речь на объективы телекамер.

Представитель инициативной группы протестующих Николай Ащаулов в комментарии СМИ сообщил, что скандальный Кива решил попиариться на их протесте, что им не понравилось.

Заместитель председателя Лубенского межрайонного объединения ветеранов АТО Виктор Сивуха назвал приезд Кивы "очередным цирком”.

Лубны против политики и против тех политиков, которые причастны к росту тарифов, а теперь хотят возглавить наш протест, – сказал Виктор Сивуха.

Издание "Вголос" отмечает, что по данным протестующих, компанию "Лубныгаз” возглавляют люди, приближенные именно к партии ОПЗЖ.

Напомним, уже завтра Полтавский облсовет созывает внеочередную "тарифную сессию".

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