Старух поручил изучить законность строительства каолинового карьера вблизи Вольнянска

Восстановлено рабочую группу по изучению ситуации вокруг проблемного карьера на Запорожье

Восстановлено рабочую группу по изучению ситуации вокруг проблемного карьера на Запорожье

Фото пресс-службы Запорожской ОГА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Помощница председателя облгосадминистрации по экологическим вопросам Ирина Пирогова получила задание провести встречи с представителями как общественности, так и предприятия, которое ранее получило разрешение на строительство карьера. Также на нее возложена задача сформировать персональный состав рабочей группы, которая должна выработать пути выхода из конфликтной ситуации, сложившейся на Вольнянщине.

Пока что вопросов больше, чем ответов. Мы видим несколько проблемных моментов. Во-первых, не понятно, насколько законной является сама реализация проекта, которая началась при предыдущей власти, во-вторых, надо выяснить, есть ли все разрешительные документы на подготовку и начало строительства. В-третьих, необходим четкий ответ на вопрос, заданный вчера инициативной группой общественности - соответствует ли их место проведения выданным разрешениям? Уверен, что нам удастся урегулировать этот конфликт в интересах местной общины, – отметил Александр Старух.

В ближайшее время пройдет первое организационное заседание рабочей группы, на котором привлеченные эксперты обсудят весь массив имеющихся документов, позиции и аргументы всех заинтересованных сторон.

Как сообщалось ранее, вчера в Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения - местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера.

В тот же день полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог против каолинового карьера, правоохранители считают действия протестующих такими, что угрожают общественному порядку.