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14 января 2021, 14:26 1526

В Виннице ФОПы митингуют возле ОГА, произошли столкновения

14 января 2021, 14:26 1526
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На месте происшествия общественный порядок охраняют работники Нацполиции
На месте происшествия общественный порядок охраняют работники Нацполиции
Фото: vn.20minut
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В Виннице под зданием областной государственной администрации около 300 предпринимателей и представителей движения "Save ФОП" протестуют против локдауна и повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Они требуют от властей отменить ограничения для малого и среднего бизнеса и разрешить предпринимателям работать во время карантина.

Акция протеста началась со столкновений между митингующими и местными активистами, которые развернули плакаты с критикой в ​​адрес движения "Save ФОП".

Мітинг SAVE ФОП біля ОДА. Між протестувальниками відбулися перші сутички

По словам пресс-секретаря Патрульной полиции Винницы Татьяны Плахотнюк, одного из участников этого конфликта задержали сотрудники Нацполиции и доставили в участок. Выяснять все обстоятельства будет следственно-оперативная группа.

Сейчас возле здания ОГА спокойно, раздается громкая музыка, а митингующие произносят свои требования. На месте происшествия немало правоохранителей, также работает полиция диалога.

Напомним, тарифный протест: под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу, полиция советует объезжать протестующих.

карантин протест столкновения Винница ОГА предприниматели ФОП
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