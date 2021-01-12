На Запорожье полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог против каолинового карьера

Правоохранители считают действия протестующих такими, что угрожают общественному порядку

Правоохранители считают действия протестующих такими, что угрожают общественному порядку

Фото Нацполиции

По факту перекрытия дорог гражданами с требованием прекратить строительство каолинового карьера дознаватели открыли уголовное производство по признакам ст. 295 Уголовного кодекса Украины (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), начато досудебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Начато досудебное расследование. В связи с перекрытием движения на участках автодороги "Харьков-Симферополь" и по улице в городе Запорожье, полиция осуществляет мероприятия по охране общественного порядка на местах проведения несанкционированных митингов.

Сотрудники запорожской полиции осуществляют охрану порядка на митинге под Вильнянском, где представители местной общины собрались на акцию против начала работ на каолиновом карьере. Участники протестов требуют прекратить проведение строительных работ, считая их незаконными. Все доводы фирмы-застройщика, с демонстрацией подтверждающих разрешительных документов, представителями сообщества не воспринимались.

Сегодня более 120 активистов местной общины с теми же требованиями перекрыли проезд автотранспорта на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи села Матвеевка, еще около 30 граждан с аналогичными призывами блокировали дорожное движение на улице Скворцова в Заводском районе Запорожья. Еще участники несанкционированного митинга перекрыли движение на трассе "Харьков –Симферополь" на территории Михайловской ОТГ. Во всех случаях митингующие подчеркивали, что их действия будут бессрочными, более радикальными и будут продолжаться до полного выполнения требований.

По данному факту дознаватели открыли уголовное производство по признакам ст. 295 Уголовного кодекса Украины (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку). Начато досудебное расследование, - сообщают в полиции.

Сейчас на охрану общественного порядка в местах проведения несанкционированных митингов задействовано более 80 сотрудников полиции. Нарядами групп реагирования патрульной полиции и Управления патрульной полиции организовано движение транспорта в объезд перекрытого участка автодороги, через соседние населенные пункты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения: местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера.