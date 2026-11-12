"Хочет уничтожить жизнь": Зеленский рассказал о планах Путина в отношении украинских городов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится уничтожить нормальную жизнь в украинских городах, в том числе в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе и Херсоне

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Путин озвучил такие намерения в ближайшем окружении. Президент назвал это достоверной информацией и увязал с постоянными российскими атаками на украинские города.

"Путин сказал своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева – столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также нашего Херсона и других городов", – заявил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что Украина подготовила планы обеспечения устойчивости городов. Для их реализации, по его словам, страна нуждается в дополнительной международной поддержке.

Напомним, ранее глава государства заявил, что Россия пытается разъединить Украину по Днепру, атакуя мосты и энергетическую инфраструктуру. Зеленский отметил необходимость эффективного взаимодействия между центральной и местной властью для защиты населения.