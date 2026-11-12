00:55  12 ноября
Украинская ведущая попала в ДТП: ее готовят к операции
00:35  12 ноября
В роддоме, где Ирина Федишин потеряла дочь, сделали заявление
07:36  12 ноября
Во Львовской области из окна шестого этажа выпала 14-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2026, 15:25

На Прикарпатье задержан обвиняемый в убийстве француз с психотропами на 11 млн грн

12 ноября 2026, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье правоохранители задержали 21-летнего жителя Житомирщины, которого разыскивали по обвинению в убийстве 66-летнего гражданина Франции. Мужчина скрывался от суда в Янтаре Ивано-Франковской области

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

7 ноября 2026 года во время обыска съемной квартиры правоохранители изъяли почти 11 тысяч таблеток MDMA общим весом более 1,1 кг. Примерная стоимость этой партии составляет 9 млн грн.

Еще 4 кг амфетамина стоимостью около 2 млн грн правоохранители обнаружили в тайнике на окраине города.

По предварительным данным следствия, мужчина планировал унести амфетамин и сбывать оба вида психотропных веществ через почтовый сервис.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах – ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

9 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Что известно о деле по убийству гражданина Франции

Задержанный также обвиняется в убийстве 66-летнего гражданина Франции, которое произошло в сентябре 2023 года на Житомирщине.

По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за невыплаченного вознаграждения за определенную услугу. Тогда 18-летний парень пришел в дом иностранца и нанес ему более десяти ножевых ударов. От полученных травм мужчина погиб.

Дело рассматривал Малинский районный суд Житомирской области. Однако с июля 2026 обвиняемый перестал появляться на судебные заседания.

20 октября его объявили в розыск, а судебное разбирательство остановили. Впоследствии мужчину задержали в Прикарпатье, где он, по данным следствия, скрывался от суда и хранил крупную партию психотропных веществ.

Напомним, что в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики Ивано-Франковск убийство Прикарпатье
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Коррупция на Черновицкой таможне: судить соорганизатора схемы на 290 млн грн
12 ноября 2026, 17:58
В Харькове на мужчину жестоко напали с ножом
12 ноября 2026, 17:55
Переломы 11 ребер и ампутация пальца: на Херсонщине россиянин пытал двух гражданских
12 ноября 2026, 17:48
"Мы ближе к миру как никогда": заявления, умноженные на коррупционные скандалы
12 ноября 2026, 17:40
Бронирование от мобилизации: какие новые правила для бизнеса
12 ноября 2026, 17:25
В Полтаве группа мошенников воровала квартиры у пенсионеров
12 ноября 2026, 17:15
Зеленский заявил об ограничении скорости Starshield над Украиной
12 ноября 2026, 17:12
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
12 ноября 2026, 17:05
Готовил ракетный удар по штабу десантников для ликвидации комбрига: СБУ задержала агента ФСБ
12 ноября 2026, 16:59
В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь прямо с балкона
12 ноября 2026, 16:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Николай Княжицкий
Все блоги »