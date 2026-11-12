На Прикарпатье задержан обвиняемый в убийстве француз с психотропами на 11 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Прикарпатье правоохранители задержали 21-летнего жителя Житомирщины, которого разыскивали по обвинению в убийстве 66-летнего гражданина Франции. Мужчина скрывался от суда в Янтаре Ивано-Франковской области

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

7 ноября 2026 года во время обыска съемной квартиры правоохранители изъяли почти 11 тысяч таблеток MDMA общим весом более 1,1 кг. Примерная стоимость этой партии составляет 9 млн грн.

Еще 4 кг амфетамина стоимостью около 2 млн грн правоохранители обнаружили в тайнике на окраине города.

По предварительным данным следствия, мужчина планировал унести амфетамин и сбывать оба вида психотропных веществ через почтовый сервис.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах – ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

9 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Что известно о деле по убийству гражданина Франции

Задержанный также обвиняется в убийстве 66-летнего гражданина Франции, которое произошло в сентябре 2023 года на Житомирщине.

По версии следствия, причиной преступления стал конфликт из-за невыплаченного вознаграждения за определенную услугу. Тогда 18-летний парень пришел в дом иностранца и нанес ему более десяти ножевых ударов. От полученных травм мужчина погиб.

Дело рассматривал Малинский районный суд Житомирской области. Однако с июля 2026 обвиняемый перестал появляться на судебные заседания.

20 октября его объявили в розыск, а судебное разбирательство остановили. Впоследствии мужчину задержали в Прикарпатье, где он, по данным следствия, скрывался от суда и хранил крупную партию психотропных веществ.

Напомним, что в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.