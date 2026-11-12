Фото: полиция

Авария произошла 12 ноября около 07:30 недалеко от села Шпанов в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель ЗИЛ, 74-летний местный житель, не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик перевернулся. В этот момент наставник выпал из кабины и его придавило транспортным средством.

От полученных травм водитель скончался на месте.

По факту ДТП открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 ноября на трассе на Полтавщине столкнулись два грузовика. В результате аварии погибли оба водителя.