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14 января 2021, 13:19 339

Тарифный протест: под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу

14 января 2021, 13:19 339
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Полиция советует объезжать протестующих
Полиция советует объезжать протестующих
Фото: Facebook
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Под Ивано-Франковском в селе Ямница протестующие осуществляют непрерывное движение по пешеходному переходу, чем осложнили движение транспорта автомобильным путем национального значения.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Известно, что протестующие требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа.

В свою очередь, правоохранители обеспечивают общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта.

Для охраны публичного порядка привлечено 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлено два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - из Галича”, - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают водителям о заблаговременном планировании своего маршрута.

Напомним, 13 января, в Ямнице люди приобщились до протеста против повышения коммунальных тарифов.

газ тарифы полиция дороги протесты
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