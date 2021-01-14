Тарифный протест: под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу
Под Ивано-Франковском в селе Ямница протестующие осуществляют непрерывное движение по пешеходному переходу, чем осложнили движение транспорта автомобильным путем национального значения.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Известно, что протестующие требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа.
В свою очередь, правоохранители обеспечивают общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта.
Для охраны публичного порядка привлечено 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлено два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - из Галича”, - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают водителям о заблаговременном планировании своего маршрута.
Напомним, 13 января, в Ямнице люди приобщились до протеста против повышения коммунальных тарифов.