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12 ноября 2026, 14:40

Военные на Юге подрезали "крылья" россиянам

12 ноября 2026, 14:40
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику по всем возможным направлениям фронта. Пограничники показали кадры с успешным ударом по вражеским объектам

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу 79 пограничного отряда. Украинские военные при выполнении боевых задач уничтожили 14 российских беспилотников. В частности, среди них было 11 беспилотников типа "Молния".

"Каждый уничтоженный вражеский дрон - это еще одна угроза, которую удалось обезвредить. Продолжаем защищать украинское небо", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.

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