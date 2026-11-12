В Черкассах у железнодорожного вокзала нашли тело женщины: полиция расследует убийство

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10 ноября в Черкассах у железнодорожного вокзала обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Полиция расследует умышленное убийство и проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию вероятно причастного к преступлению лица

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области, передает RegioNews .

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, оперативники уголовного розыска, кинологи и работники криминального анализа.

Личность погибшей установили во время первоочередных следственных действий. Ею оказалась жительница Черкасс.

Правоохранители обследовали место происшествия, изъяли вещественные доказательства, проверили круг знакомых женщины и проработали записи камер видеонаблюдения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают лицо, вероятно причастное к убийству.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка . Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.