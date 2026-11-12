Смертельное ДТП в Киевской области: пешеходка погибла на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла на днях в селе Демидов. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 24-летняя девушка была за рулем Hyundai. Она наехала на женщину. К сожалению, в результате полученных травм 51-летняя местная жительница погибла на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.