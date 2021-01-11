Таким образом могут уменьшить стоимость транспортировки газа

Таким образом могут уменьшить стоимость транспортировки газа

Чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа, в Житомире готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города.

Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мы готовы забрать сети газоснабжения на баланс города, чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа, - написал Сухомлин.

Мэр Житомира отметил, что пока власти города не могут уменьшать или увеличивать тариф, а лишь вносят изменения в его составляющие, которые принимает или НКРЕКП, Кабинет министров или Нафтогаз. Речь идет об увеличении стоимости транспортировки газа, цены газа, электроэнергии и корректировки зарплаты.

UPD: Під час позачергової сесії міської ради звернулись до Президента України, Кабміну та ВР з вимогою недопущення... Posted by Сергій Сухомлин on Monday, January 11, 2021

Как сообщалось сегодня, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Также жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

Напомним, на Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги так же на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовался огромный затор.