На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги

Протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области

Протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области

Фото: Суспільне

Под зданием "Ивано-Франковскгаза" проходит митинг против повышения тарифов на газ для населения, в котором принимают участие более сотни человек.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам участников акции, они будут проводить митинги по понедельникам, пока их требования не услышат. Кроме того, в разных частях области местные жители, которые недовольные повышением цен на газ, организовывают митинги.

В частности, люди заблокировали автодорогу Н-10 Стрый-Мамалыга в городе Долина. Протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили, в результате чего образовались пробки.

Эту же трассу заблокировали в селе Креховичи, которое входит в Брошнев-Осадскую территориальную общину. Протестующие вышли на митинг в селе Голинь Калушского района.

Известно, что дороги в городе Снятин и Старых Кривотулах Тисменицкого района также перекрыты. Точное количество населенных пунктов, в которых заблокировали автодороги, пока неизвестно. Сейчас на местах, где протестуют местные жители, работают полицейские.

Также недовольные повышением тарифов люди собрались под зданием районной государственной администрации в Тысменице.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.