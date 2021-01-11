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11 января 2021, 18:57 36

В Херсоне митингующие во второй раз требовали снижения тарифов

11 января 2021, 18:57 36
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Они присоединились к всеукраинской акции против повышения цен на газ
Они присоединились к всеукраинской акции против повышения цен на газ
Фото: suspilne
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В Херсоне возле здания "Херсонгаза" состоялась акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию и газ.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

В акции протеста приняли участие около сотни жителей города. Организаторы митинга зачитлы письмо к Верховной Раде Украины, областному и городскому советам и попросили присутствующих его подписать.

Они заявили, что следующий митинг состоится 15 января, возле областной государственной администрации.

В "Херсонгазе" отреагировали на митинг в Facebook. В компании заявили, что просят не организовывать несанкционированных митингов в период карантина и пригласили организаторов к диалогу.

Напомним, 11 января на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка.

В Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

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