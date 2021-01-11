В Херсоне митингующие во второй раз требовали снижения тарифов
В Херсоне возле здания "Херсонгаза" состоялась акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию и газ.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
В акции протеста приняли участие около сотни жителей города. Организаторы митинга зачитлы письмо к Верховной Раде Украины, областному и городскому советам и попросили присутствующих его подписать.
Они заявили, что следующий митинг состоится 15 января, возле областной государственной администрации.
В "Херсонгазе" отреагировали на митинг в Facebook. В компании заявили, что просят не организовывать несанкционированных митингов в период карантина и пригласили организаторов к диалогу.
Напомним, 11 января на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка.
В Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.