В Херсоне митингующие во второй раз требовали снижения тарифов

Они присоединились к всеукраинской акции против повышения цен на газ

Они присоединились к всеукраинской акции против повышения цен на газ

Фото: suspilne

В Херсоне возле здания "Херсонгаза" состоялась акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию и газ.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

В акции протеста приняли участие около сотни жителей города. Организаторы митинга зачитлы письмо к Верховной Раде Украины, областному и городскому советам и попросили присутствующих его подписать.

Они заявили, что следующий митинг состоится 15 января, возле областной государственной администрации.

В "Херсонгазе" отреагировали на митинг в Facebook. В компании заявили, что просят не организовывать несанкционированных митингов в период карантина и пригласили организаторов к диалогу.

Напомним, 11 января на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка.

В Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.