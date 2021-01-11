Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ

Активисты требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение

Активисты требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение

Рixabay

В понедельник, 11 января, вслед за жителями Полтавской и Харьковской области во Львове активисты устроили акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.

Об этом говорится в сюжете телеканала NEWSONE, пишет RegioNews.

На митинг вышли несколько десятков жителей города, они собрались под зданием Львовоблгаза. Активисты требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение.

"Мы пришли, чтобы хотя бы попробовать донести до чиновников. Надеюсь, что это не будет зря, нас услышат, и изменения состоятся в лучшую сторону для народа. В частности мы хотим создать наблюдательные советы, которые смогут проконтролировать процесс формирования цены, чтобы наши пенсионеры на старость не оставались брошенными", - рассказала одна из активисток "тарифного" митинга во Львове.

К участникам протеста вышел представитель "Львовгаза". Он пообщался с митингующими, однако четкой информации об урегулировании ситуации не смог предоставить.

Ранее сообщалось, что в Полтавской и Черновицкой областях также протестуют против повышения тарифов на газ.